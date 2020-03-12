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Предлагаю вам пройти тестирование по коронавирусам 2019-nCov, MERS-CoV, SARS-CoV и инфекциям, которые они вызывают. В настоящее время это очень актуальная информация для медицинских работников. В рамках образования, проведения конференций, предлагаю ознакомиться с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» (файл найдете внизу страницы). В рекомендациях подробно описаны этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, лабораторная диагностика, особенности течения у детей, особенности лечения и профилактика. Кроме китайского гриппа, вызванного коронавирусом 2019-nCov, дается характеристика другим коронавирусам — MERS-CoV, SARS-CoV. Данный тест с ответами подойдет для проверки знаний медсестер и врачей. Проверьте себя по вопросам организации здравоохранения
Тестирование по Covid-19
Результаты
#1 Актуальный источник инфекции при инфекции, вызванной 2019-nCoV
#2 Новый коронавирус 2019-nCoV относится к роду
#3 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является
#4 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома относится к роду
#5 Методы профилактики при инфекции, вызванной 2019-nCoV
#6 Случаи заболевания вызванного коронавирусом MERS-CoV географически ассоциированы преимущественно с
#7 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной 2019-nCoV
#8 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей впервые выявлен в
#9 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является при инфекции, вызванной 2019-nCoV является
#10 Естественными хозяевами большинства из известных в настоящее время коронавирусов являются
#11 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей относится к роду
#12 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной 2019-nCoV у взрослых возможно использование
#13 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются
#14 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома впервые выявлен в
#15 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной 2019-nCoV чаще выявляют
#16 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной 2019-nCoV предпочтительно назначение препаратов, кроме
#17 Иммунитет при инфекциях, вызванных коронавирусами
#18 Для медикаментозной профилактики COVID-19 возможно
#19 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются
#20 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, предпочтительно назначение
#21 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является
#22 Цели лечения больных с COVID-19
#23 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной SARS-CoV-2
#24 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, у взрослых
#25 В настоящее время методы специфической профилактики COVID-19
#26 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, чаще выявляют
#27 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является
Вопросы по китайскому гриппу
Некоторые вопросы, которые не вошли в тест (правильные ответы выделены знаком *):
- Симптоматическая терапия инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCov включает
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов
*Купирование лихорадки
*Комплексную терапию бронхита
*Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита
- Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный
Водный
*Воздушно-пылевой
Пищевой
*Воздушно-капельный
- Клиническими вариантами и проявлениями 2019-nCoV инфекции могут быть
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Пневмония без дыхательной недостаточности
*Пневмония с острой дыхательной недостаточностью
*Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения
*Сепсис
- По результатам серологического и филогенетического анализа коронавирусы разделяются на
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Alphacoronavirus
*Gammacoronavirus
Deltacoronavirus
*Betacoronavirus
- Биологическим материалом для лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовКал
*Мокрота
*Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки
*Цельная кровь
- Симптоматическая терапия включает
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов
*Купирование лихорадки
*Комплексную терапию бронхита
*Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита
- Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный
Водный
*Воздушно-пылевой
Пищевой
*Воздушно-капельный
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