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Предлагаю вам пройти тестирование по коронавирусам 2019-nCov, MERS-CoV, SARS-CoV и инфекциям, которые они вызывают. В настоящее время это очень актуальная информация для медицинских работников. В рамках образования, проведения конференций, предлагаю ознакомиться с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» (файл найдете внизу страницы). В рекомендациях подробно описаны этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, лабораторная диагностика, особенности течения у детей, особенности лечения и профилактика. Кроме китайского гриппа, вызванного коронавирусом 2019-nCov, дается характеристика другим коронавирусам — MERS-CoV, SARS-CoV. Данный тест с ответами подойдет для проверки знаний медсестер и врачей. Проверьте себя по вопросам организации здравоохранения

Как найти учебный модуль по коронавирусу? Чтобы найти данный учебный модуль, вам нужно зайти в "Мой план" -> Кнопка "Добавить элементы" -> "Интерактивные образовательные элементы" -> в поиск ввести "COVID-19" -> Enter на клавиатуре ->выбрать из полученных результатов нужный курс по коронавирусу.

Тестирование по Covid-19

Результаты - #1 Актуальный источник инфекции при инфекции, вызванной 2019-nCoV Больной человек Птицы Грызуны #2 Новый коронавирус 2019-nCoV относится к роду Betacoronavirus Deltacoronavirus Alphacoronavirus Gammacoronavirus #3 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является Серологический Иммунохроматографический Вирусологический Молекулярно-генетический (ПЦР) #4 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома относится к роду Alphacoronavirus Betacoronavirus Gammacoronavirus Deltacoronaviru #5 Методы профилактики при инфекции, вызванной 2019-nCoV Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции Подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств Подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств В настоящее время не разработан #6 Случаи заболевания вызванного коронавирусом MERS-CoV географически ассоциированы преимущественно с Скандинавским полуостровом Аравийским полуостровом Юго-восточной Азией #7 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной 2019-nCoV Аспирационный Фекально-оральный Трансмиссивный #8 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей впервые выявлен в 2012 году 1996 году 2002 году 1974 году #9 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является при инфекции, вызванной 2019-nCoV является Кал Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки Сыворотка крови Цельная кровь #10 Естественными хозяевами большинства из известных в настоящее время коронавирусов являются Млекопитающие Моллюски Членистоногие Рыбы #11 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей относится к роду Alphacoronavirus Betacoronavirus Gammacoronavirus Deltacoronavirus #12 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной 2019-nCoV у взрослых возможно использование Рибавирина Нет данных об эффективности этиотропных препаратов Ингибиторов нейраминидазы Адамантанов #13 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются Комары Верблюды Представители семейства кошачьих Грызуны #14 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома впервые выявлен в 2002 году 1974 году 2012 году 1996 году #15 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной 2019-nCoV чаще выявляют Двусторонние сливные инфильтративные затемнения Формирование каверн Одностороннее абсцедирование Односторонние инфильтративные изменения #16 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной 2019-nCoV предпочтительно назначение препаратов, кроме Респираторных фторхинолонов Цефалоспоринов 3 поколения Аминопенициллинов Тетрациклинов #17 Иммунитет при инфекциях, вызванных коронавирусами 3-5 лет Нестойкий, возможно повторное заражение Пожизненный 7-10 лет #18 Для медикаментозной профилактики COVID-19 возможно Применение антибиотиков Применение противовирусных препаратов Интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа #19 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются Представители семейства кошачьих Насекомые Одногорбые верблюды (дромадеры) Грызуны #20 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, предпочтительно назначение Цефалоспоринов 3 поколения «Респираторных» фторхинолонов Аминопенициллинов Все, кроме тетрациклинов Все вышеперечисленное Тетрациклинов #21 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является Сыворотка крови Кал Цельная кровь Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки и/или ротоглотки #22 Цели лечения больных с COVID-19 Купирование инфекционной интоксикации Предотвращение и/или купирование осложнений Все вышеперечисленное Нормализация температуры #23 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной SARS-CoV-2 Аспирационный Трансмиссивный Фекально-оральный #24 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, у взрослых Нет данных об эффективности этиотропных препаратов Эффективно применение Ингавирина Эффективно применение ингибиторов нейраминидазы Эффективно применение Арбидола Эффективно применение адамантанов Эффективно применение рибавирина #25 В настоящее время методы специфической профилактики COVID-19 Подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств Не разработаны Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции Подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств #26 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, чаще выявляют Одностороннее абсцедирование Формирование каверн Двусторонние сливные инфильтративные затемнения Односторонние инфильтративные изменения #27 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является Вирусологический Серологический Молекулярно-генетический (ПЦР) Иммунохроматографический Завершить

Вопросы по китайскому гриппу

Некоторые вопросы, которые не вошли в тест (правильные ответы выделены знаком *):

Симптоматическая терапия инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCov включает

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов

*Купирование лихорадки

*Комплексную терапию бронхита

*Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный

Водный

*Воздушно-пылевой

Пищевой

*Воздушно-капельный Клиническими вариантами и проявлениями 2019-nCoV инфекции могут быть

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Пневмония без дыхательной недостаточности

*Пневмония с острой дыхательной недостаточностью

*Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения

*Сепсис По результатам серологического и филогенетического анализа коронавирусы разделяются на

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Alphacoronavirus

*Gammacoronavirus

Deltacoronavirus

*Betacoronavirus Биологическим материалом для лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовКал

*Мокрота

*Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки

*Цельная кровь Симптоматическая терапия включает

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов

*Купирование лихорадки

*Комплексную терапию бронхита

*Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный

Водный

*Воздушно-пылевой

Пищевой

*Воздушно-капельный

Временные методические рекомендации по коронавирусу (2019-nCoV версия 3 (03.03.2020)

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