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Тесты по теме: Коронавирус 2019-nCov с ответами

тесты по коронавирусу

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Предлагаю вам пройти тестирование по коронавирусам  2019-nCov, MERS-CoV, SARS-CoV и инфекциям, которые они вызывают. В настоящее время это очень актуальная информация для медицинских работников. В рамках образования, проведения конференций, предлагаю ознакомиться с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» (файл найдете внизу страницы). В рекомендациях подробно описаны этиология, патогенез, эпидемиология, клиника, лабораторная диагностика, особенности течения у детей, особенности лечения и профилактика. Кроме китайского гриппа, вызванного коронавирусом 2019-nCov, дается характеристика другим коронавирусам — MERS-CoV, SARS-CoV. Данный тест с ответами подойдет для проверки знаний медсестер и врачей. Проверьте себя по вопросам организации здравоохранения

Как найти учебный модуль по коронавирусу?
Чтобы найти данный учебный модуль, вам нужно зайти в "Мой план" -> Кнопка "Добавить элементы" -> "Интерактивные образовательные элементы" -> в поиск ввести "COVID-19" -> Enter на клавиатуре ->выбрать из полученных результатов нужный курс по коронавирусу.

Тестирование по Covid-19

Результаты

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#1 Актуальный источник инфекции при инфекции, вызванной 2019-nCoV

#2 Новый коронавирус 2019-nCoV относится к роду

#3 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является

#4 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома относится к роду

#5 Методы профилактики при инфекции, вызванной 2019-nCoV

#6 Случаи заболевания вызванного коронавирусом MERS-CoV географически ассоциированы преимущественно с

#7 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной 2019-nCoV

#8 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей впервые выявлен в

#9 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является при инфекции, вызванной 2019-nCoV является

#10 Естественными хозяевами большинства из известных в настоящее время коронавирусов являются

#11 Коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у людей относится к роду

#12 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной 2019-nCoV у взрослых возможно использование

#13 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются

#14 Коронавирус MERS (MERS-CoV), возбудитель ближневосточного респираторного синдрома впервые выявлен в

#15 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной 2019-nCoV чаще выявляют

#16 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной 2019-nCoV предпочтительно назначение препаратов, кроме

#17 Иммунитет при инфекциях, вызванных коронавирусами

#18 Для медикаментозной профилактики COVID-19 возможно

#19 Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются

#20 В случае развития пневмонии при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, предпочтительно назначение

#21 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является

#22 Цели лечения больных с COVID-19

#23 Актуальный механизм передачи при инфекции, вызванной SARS-CoV-2

#24 Для этиотропного лечения инфекции, вызванной SARS-CoV-2, у взрослых

#25 В настоящее время методы специфической профилактики COVID-19

#26 При рентгенографии грудной клетки у больных при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, чаще выявляют

#27 Основным методом лабораторной диагностики инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является

Завершить

Вопросы по китайскому гриппу

Некоторые вопросы, которые не вошли в тест (правильные ответы выделены знаком *):

  1. Симптоматическая терапия инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCov включает
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов
    *Купирование лихорадки
    *Комплексную терапию бронхита
    *Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита
  2. Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный
    Водный
    *Воздушно-пылевой
    Пищевой
    *Воздушно-капельный
  3. Клиническими вариантами и проявлениями 2019-nCoV инфекции могут быть
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Пневмония без дыхательной недостаточности
    *Пневмония с острой дыхательной недостаточностью
    *Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения
    *Сепсис
  4. По результатам серологического и филогенетического анализа коронавирусы разделяются на
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Alphacoronavirus
    *Gammacoronavirus
    Deltacoronavirus
    *Betacoronavirus
  5. Биологическим материалом для лабораторной диагностики инфекции, вызванной 2019-nCoV является
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовКал
    *Мокрота
    *Материал, полученный при взятии мазка из носоглотки/ротоглотки
    *Цельная кровь
  6. Симптоматическая терапия включает
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответовПрименение антибактериальных препаратов
    *Купирование лихорадки
    *Комплексную терапию бронхита
    *Комплексную терапию ринита и/или ринофарингита
  7. Путь распространения в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
    Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов*Контактный
    Водный
    *Воздушно-пылевой
    Пищевой
    *Воздушно-капельный

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