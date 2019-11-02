У сайта edu.rosminzdrav.ru появилось зеркало vo.edu.rosminzdrav.ru. Пока непонятно, его функция, но это личный кабинет портала НМО для специалистов с высшим медицинским образованием. Вход на vo.edu.rosminzdrav.ru осуществляется с тем же логином и паролем, что и на основной сайт НМО. Далее читайте о регистрации, входе, работе в личном кабине портала непрерывного медицинского образования. Надеюсь, что после ознакомления с данной инструкцией, у вас не останется вопросов о технической стороне в накоплении баллов.

Что такое система НМО

НМО (система непрерывного медицинского образования) – это форма повышения квалификации, отличающееся от традиционной тем, что носит непрерывный характер, врачи могут сами формировать обучение, посещая курсы, необходимые им для работы. В системе НМО предусмотрено использование современных инновационных технологий. Это и дистанционное обучение (при необходимости), и симуляционные, информационные и другие технологии.

Теперь каждый врач, а в будущем это коснется и средний медицинский персонал, ежегодно должен посещать курсы, чтобы в год набрать 50 ЗЕТ (1 ЗЕТ = 1 академическому часу). Общий индивидуальный план обучения составляет не менее 250 ЗЕТ и рассчитан на 5 лет. 50 ЗЕТ ежегодно нужно набрать за счет программ НМО и образовательных мероприятий (последних в год должно быть не более 14 ЗЕТ). Узнайте как будет проходить аккредитация врачей.

Что представляет из себя система непрерывного медицинского образования смотрите на схемах. Сколько кредитов нужно набрать и из каких частей состоит индивидуальный непрерывный пятилетний план обучения врачей.

Кто принимает участие в системе НМО

Врачи, которые прошли последнее традиционное обучение и получили сертификат специалиста позже 1 января 2016 года должны вступить в систему НМО и далее проходить непрерывные пятилетние циклы обучения по специальности. В будущем планируется перевести на систему непрерывного образования средний медицинский персонал, а именно медсестер, фельдшеров и пр. Является ли обязательным регистрация на портале НМО, узнайте ответ на этот вопрос, посмотрев видео д.м.н. Пивеня Д.В.:



Работа на порталах НМО

Для того, чтобы вступить в систему непрерывного медицинского образования, необходимо зарегистрироваться на двух порталах — на сайте sovetnmo.ru и на сайте edu.rosminzdrav.ru. Именно про регистрацию на портале sovetnmo.ru и будет первое видео. Для регистрации вам нужна будет электронная почта, так как вам придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.

Регистрация на портале НМО — edu.rosminzdrav.ru

Автор видеоуроков: Виталий Голуб

Зарегистрироваться на портале НМО по ссылке nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru

Здесь нажмите на ссылку “Зарегистрироваться”.

Откроется всплывающее окно, где вы должны ввести свои данные: адрес электронной почты, ФИО, СНИЛС, ваш регион. После регистрации, вам на почту должно прийти письмо с данными для доступа к аккаунту – логин и пароль. Вы снова перейдите на страницу входа в личный кабинет НМО и введите полученные в письме данные.

Сначала вам нужно перейти на страницу входа в портал непрерывного медицинского образования, как показано выше. На странице входа нажмите на кнопку «Регистрация».



Заполните окно с вашими данными. Будьте предельно внимательны, не допускайте ошибок.

Для регистрации вам понадобится рабочий адрес электронной почты (обязательно сохраните логин и пароль от вашей почты, она понадобится в дальнейшем для восстановления доступа к порталу и для получения рассылки), СНИЛС (в дальнейшем будет вашим логином для входа на портал), ФИО, гражданство, дата рождения, пол, номер телефона, регион проживания. Обязательно поставьте галочку напротив пункта «Я разрешаю использовать свои личные данные для обработки и формирования документов, необходимых для прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования и мероприятиях непрерывного образования». Поставьте галочку напротив капчи «Я не робот» и нажмите кнопку «Оk».

Вход в личный кабинет НМО

В правом верхнем углу сайта находится кнопка «Личный кабинет». Нажмите на неё (как показано на картинке ниже), и вы попадете на страницу входа. Вы можете осуществить вход и по прямой ссылке https://vo.edu.rosminzdrav.ru/idp/login.html

Вы попадете на страницу nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru, где нужно ввести свой логин (СНИЛС) и пароль.

Если вы забыли свой пароль и не можете войти, то перейдите по ссылке «Забыли пароль». Введите свой СНИЛС, пройдите проверку робота.

Имя пользователя и новый пароль придет вам на почту, зарегистрированную в системе. Если вы не помните привязанную почту или не имеете к ней доступ, то обратитесь в службу поддержки портала еду росминздрав — support@edu.rosminzdrav.ru

Регистрация на сайте sovetnmo.ru

Автор видеоурока: Шмонин А.А. — к.м.н., доцент факультета постдипломного образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета.

Как синхронизировать edu.rosminzdrav и sovetnmo

Когда вы зарегистрировались на обоих сайтах, вам необходимо объединить оба аккаунта. Ввод личных данных на edu.rosminzdrav.ru. Об этом третье видео А. Шмонина. В новом интерфейсе связать аккаунты вы можете в вашем профиле edu.rosminzdrav.ru

Личный кабинет edu.rosminzdrav.ru

Как подать заявку на прохождение образовательного цикла в системе непрерывного медицинского образования. Как выбрать образовательный цикл, как пользоваться фильтрами поиска, получение дополнительной информации о цикле, добавление его в план и формирование заявки.



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Добавить пятилетний цикл

После регистрации и авторизации на сайте непрерывного медицинского образования, необходимо перейти в раздел «для допуска к аккредитации», выбрать вашу специальность и добавить приоритетную образовательную организацию.

Далее добавляем сведения о последнем прохождении специализации и выбираем приоритетную образовательную организацию. Нажмите на скриншот ниже, чтобы просмотреть в полном размере:

Сведения о последнем документе об аккредитации (сертификате). Выбирайте «Сертификат специалиста». Найдите образовательное учреждение, в котором вы обучались на последней специализации. Если вы не нашли вашу образовательную организацию в справочнике, то введите серию и номер вашего сертификата. Заполните пункт «Дата сдачи экзамена». Вы можете посмотреть эти сведения в вашем сертификате. Индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности — найдите вашу специальность, по которой вы хотите пройти аккредитацию. Приоритетная образовательная организация — выберите организацию, в которой планируете проходить курсы аккредитации. Сроки вашего индивидуального цикла заполнятся автоматически. Здесь ничего заполнять/править не надо. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Составление индивидуального пятилетнего цикла обучения и формирование заявки на обучение

Если вы прошли последнее обучение (сертификацию) после 1 января 2016 года, то в личном кабинете непрерывного медицинского образования, выбирайте категорию “Для допуска к аккредитации”.

Здесь нажмите на кнопку “Добавить”, откроется всплывающее окно, в котором вы выберите свою специальность. Далее заполните сведения о последнем выданном документе сертификации (аккредитации) – номер, дату сдачи экзамена. Обратите внимание на то, что поля, выделенные красным обязательны для заполнения. В то время, как такие графы, как “дата начала” и “Дата сдачи экзамена” заполняются системой автоматически на основании введенных вами данных. Внимательно проверяйте введенные вами данные. В дальнейшем их невозможно будет отредактировать самостоятельно, для их изменения вам придется обращаться в службу поддержки.

Выберите приоритетную образовательную организацию из предложенного списка.

После проделанной работы нажмите на кнопку “Сохранить и закрыть”.

Включение циклов в индивидуальный пятилетний план

Для этого вам нужно перейти в план:

Напротив пункта “Актуальные вопросы специальности” нажмите на ссылку “Выбрать”:

Откроются доступные для включения в пятилетний план обучения циклы. Выберите подходящий для вас, нажав на соответствующую иконку папки:

После чего вы снова попадете на страницу пятилетнего плана. Чтобы найти цикл, вам нужно развернуть “Актуальные вопросы специальности”, нажав на стрелочку:

Напротив нужного цикла будет иконка “Лист с ручкой”. Кликните по этой иконке, чтобы ввести дополнительные данные о курсанте.

Вам нужно ввести место работы (организацию), адрес организации, тип договора.

Сохраните изменения.

Снова вы окажитесь на странице плана. Напротив выбранного цикла появится кнопка “Скачать”. Нажмите на нее, чтобы открыть и распечатать заявку на обучение.

Вот такая заявка на обучение у вас должна получится:

Зачисление баллов за прохождение конференций и образовательных мероприятий

В последнем видео речь пойдет о зачислении баллов за посещение конференций в системе НМО. Для этого нам понадобится войти на сайт sovetnmo.ru, ввести код свидетельства о прохождении аккредитованной конференции. Код вы найдете на самом свидетельстве и его нужно активировать на sovetnmo.ru. Зайдите в план, добавьте в «код подтверждения». Вы можете скопировать код со свидетельства, если оно у вас в электронном виде или ввести вручную с распечатанной копии. После введения кода, он автоматически подтверждается и за него начисляются баллы.

Инструкции совет нмо и росминздрав

Вы можете подробнее ознакомиться с работой на портале НМО, используя следующие инструкции pdf: