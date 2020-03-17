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Карта распространения коронавируса в реальном времени

Карты распространения коронавируса очень важна для понимания эпидемиологической обстановки. Напомню, что первый случай коронавируса был зарегистрирован декабре в центральном Китае и спустя 3 месяца вирус расползся по всему миру, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Все страны, где зарегистрированы случаи заражения, проводят карантинные мероприятия, некоторые из них закрывают границы. Благодаря жестким мерам изоляции больных Китаю удалось подавить эпидемию.

Онлайн карта зараженных коронавирусом на карте сегодня

Эта карта разработана командой поисковой системы Bing.

Компании Яндекс и Google не остались в стороне и предоставили свои интерактивные карты.

Карта Covid-19 от Google

Распространение коронавируса 2020 в мире

Для понимания ситуации вам поможет данный интерактивный модуль, где районы заболеваемости раскрашены в различные цвета.

Как видно, большее количество зарегистрированных случаев на сегодняшний день мы наблюдаем в Китае, в странах Европы, в США, в Афганистане. На сегодняшний день 150 стран в разных уголках земного шара сообщили о вспышке у них новой инфекции. В общей сложности в настоящее время зарегистрировано более 182 000 случаев заболевания и более 7100 случаев смерти.

В каких странах обнаружен коронавирус

Об этом вы можете узнать из данной интерактивной таблицы, которая транслирует сведения в реальном времени. Единственный недостаток — данные на иностранном языке. Китай остается страной с наибольшим количеством случаев заболевания COVID-19 и связанных с ним смертей. Однако в последние недели в Китае все меньше и меньше новых случаев в день, в то время как в таких странах, как Италия, Иран, Германия, Франция и США, возросло.

Статистика заражения коронавирусом в России

Сегодня в России зафиксировано 90 случаев заражений COVID-19. На карте вы можете ознакомится с неблагополучными городами по эпидобстановке. Все выявленные случаи — это завезенные из других стран. Города-лидеры по заболеваемости: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Липетск.

Яндекс-карта.

Информация по городам России на 17 марта 2020 г

ГородаКоличество инфицированных, человекКоличество выздоровеших
Москва541
Московская область9
Санкт-Петербург91
Ленинградская область1
Нижний Новгород1
Липетск3
Казань33
Краснодар1
Тюменская область21
Забайкальский край1
Пермский край2
Самарская область3
Белгород1
Калининград1
Калининградская область2
Кировская область1
Кемерово (Кузбасс)2
Республика Коми1
Чита11
информация постоянно обновляется

На данный момент в России выздоровели 4 человека, умерло — 0.

Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом

  1. Убрать контакт. Избегайте бывать в местах с большим скоплением людей. На период эпидемии не посещайте массовых мероприятий. Откажитесь от планов поездки зарубеж, особенно в страны с неблагоприятной эпидобстановкой. Особенно важно избегать контактов с заболевшими людьми. Держитесь подальше, выдерживайте расстояние, хотя бы в 1 метр. Используйте маску. Не притрагивайтесь руками к глазам, слизистой носа.
  2. Обработка рук и поверхностей. Регулярно мойте руки и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами. Также должны регулярно обрабатываться предметы, которых вы касаетесь чаще всего. К ним относятся выключатели, дверные ручки, смартфон, пульт от телевизора и другие. Обрабатывайте руки после контакта с деньгами.
  3. Защищайте других. Если вы плохо себя чувствуете оставайтесь дома. Обратитесь за медицинской помощью. Закрывайте нос и рот во время кашля, чихания.

Если вы хорошо усвоили информацию, то проверить свои знания вы можете, пройдя тестирование по коронавирусу.

Опрос

Вокруг COVID-19 инфекции ходят немало слухов. Даже известные врачи имеют разные мнения о коронавирусе. Поделитесь своими размышлениями, пройдя опрос:

Это фейк. Кому-то выгоден массовый психоз
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Обычная инфекция, ничем не отличающаяся от вируса гриппа
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Это страшное заболевание с возможными серьезными осложнениями
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