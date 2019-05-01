Все чаще в интернете встречаются различные сайты, предлагающие чудо-лечение различными простыми препаратами. Все оказывается очень просто — и вылечить алкоголизм, и очистить сосуды от холестериновых бляшек, и снизить артериальное давление при помощи Гипериум, и вернуть суставам здоровье, вылечить все женские заболевания фитотампонами.

Правда об алкоголизме

Оставаясь один на один с проблемой алкоголизма, родственники больного всеми силами стараются вытащить его из беды. У алкоголика разрушается личность, а это значит, что полноценная жизнь в ним невозможна. Человек деградирует, опускается, у него появляются новые хронические заболевания, как соматические, так и психические, в том числе алкогольный делирий и биполярное расстройство. Большой проблемой является и тот факт, что алкоголик не считает себя больным, ему кажется, что он может завязать в любой момент.

Близкие становятся заложниками ситуации, кроме того, алкоголизм осуждается обществом, и родным часто приходится краснеть за асоциальные поступки больного. Все попытки лечения, кодирования остаются безуспешными. Не помогает и обращение к народной медицине и другим альтернативным методам.

Если пьяницей становится женщина, то вызвать ремиссию становится еще сложнее. Проблемы отягощает пьянство во время беременности по неизгладимым последствиям.

Капли Alcolock

Из открытых источников интернета я нашла информацию об этом препарате:

Alcolock выпускается в виде капель.

Alco — спирт, алкоголь, lock — замок.

Состав

Трава любисток. Считается, что эта трава помогает при злоупотреблениях алкоголем.

Чебрец. Трава, которую можно выращивать в огороде, но что-то от алкоголизма ею еще никто не вылечился.

Бобровая струя. По заявлению изготовителя она вызывает неприятие спиртного.

Пустырник. Известное всем лекарственная растение, обладающее седативными свойствами.

Копринус (навозник). На сайтах, распространяющих алколок, утверждают, что данный гриб используется в народной медицине для борьбы с пьянством. Читаем назначение гриба из Википедии, там также указано, что копринус несовместим со спиртным. Имейте в виду, что если алколок действительно содержит то, что заявлено, то вы можете поставить под угрозу жизнь и здоровье больного.

Мята. Антиалкогольные свойства этой травы под большим вопросом.

Дягиль. Известен седативными свойствами.

Золототысячник. Никаких антиалкогольных свойств у этого растения нет. Читайте Вики

Действие препарата

Производители лекарства утверждают, что алколок поможет пьющему человеку освободиться от зависимости на любой стадии. По их словам, препарат является альтернативой даже стационарному лечению. Механизм действия основан на

выработке естественного нейромедиатора — дофамина. В результате у алкоголика отпадает необходимость пить, ведь то, что он хочет получить (удовольствие), он получает эндогенно (путем выработки внутреннего гормона радости). у больного развивает индифферентность к спиртному. Человека больше не тянет к бутылке. общеоздоравливающее и общеукрепляющее действие. Восстановление клеток печени и других внутренних органов, омоложение организма.

Всему этому верят доверчивые люди, которые устали бороться с зависимостью близких людей.

Инструкция: как принимать

Подкупает своей простотой и способ применения препарата Алколок: нужно добавлять капли в количестве 10-15 в любую жидкость (чай, кофе, воду) или в пищу. Делать это можно незаметно для больного. При этом, распространители товара утверждают, что зависимость уйдет раз и навсегда за 1 курс приема препарата. Курс лечения составляет 1 месяц.

Алколок — не лекарство

Перебирая всю информацию, которая может помочь, близкие алкоголика рано или поздно открывают для себя некий препарат «Алколок» (Alcolock). Его активно рекламируют в интернете, в частности о нем вы можете найти информацию на сайте https://medic-informator-a.ru. Вот скриншот этого сайта:

Мы видим, что сайт замаскирован под сайт первого канала. Это уже первый серьезный негативный признак. В верхней части страницы громкая новость о том, что алкоголизм лечится всего за 14 дней. На сайте выложен текст интервью Бориса Стоцкого, крупного владельца аптечной сети в студии программы «Время покажет». Борис Стоцкий, якобы утверждает, что Alcolock зарегистрирован в РФ, но в аптеках его не найти. Это очень легко проверить. Если лекарственное средство зарегистрировано, то вы его найдете в государственном реестре препаратов. Однако об Алколоке там ничего неизвестно. Все скриншоты из видео легко подделать в любом графическом редакторе, а самого видео интервью на сайте нет! Поищите информацию о Бориса Стоцком в интернете — не найдете, а поиск по картинкам в Яндексе выдает совсем интересную картинку:

Что и требовалось доказать — такого персонажа, как Борис Стоцкий (владелец аптек) не существует.

И конечно, завершается статья тем, что вы можете получить Alcolock совершенно бесплатно! Напоминаю на всякий случай, что бесплатный сыр бывает сами знаете где!

А как вам информация о дозировании и применении препарата:

Без комментариев, дозировка определяется на глаз и консультация врача не требуется!

Распространяют алколок и на других всевдомедицинских сайтах:

https://f8.alco-lock.ru/

https://alkolok.ru/ и других

Отзывы реальных людей

Теперь давайте изучим реальные отзывы больных и их родных с сайта Отзовик:

Как вы видите, что большинство отзывов — отрицательные. Алколок никому не помог. Он не является эффективным средством от алкогольной зависимости. Это развод. Не ведитесь на лохотрон!

Что говорит Елена Малышева

Именем Елены Малышевой спекулируют мошенники, когда пытаются продать очередное чудо-средство доверчивым гражданам. На страницах также приводится интервью известной ведущей с хвалебными отзывами о препарате. Даже можно встретить фото Малышевой с упаковкой Alclock в руках. Посмотрите на фото:

И сравните его с похожими фотографиями, которые выдает нам Яндекс:

Это доказательство того, как одно и то же фото Елены Малышевой используют мошенники для своих целей. В фоторедакторах они вкладывают ведущей разные препараты, чтобы обманывать нас с вами!

Будьте бдительны! Помните, что опасно не только неправильное лечение, важно и упущенное время, в течение которого больной не получает врачебной помощи! Самолечение опасно, а обращение к подобным шарлатанам и лекарствам-пустышкам опасно вдвойне! Никто не знает, какой состав содержат в себе подобные «препараты». Не ставьте эксперименты на себе и своих близких.