Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первичной медико-санитарной помощи на дому

Новый интерактивный образовательный модуль НМО с итоговым тестированием по диагностике, лечению, профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Тесты из других модулей по коронавирусу вы найдете здесь и здесь.
Все модули по коронавирусу являются обязательными для изучения на портале edu.rosminzdrav.ru для всех медицинских работников (врачей и медсестер). Пройти тренировочное тестирование, а также узнать ответы на вопросы, вы можете на этой странице.
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#1 К подтвержденному случаю новой коронавирусной инфекции COVID-19 относят пациентов с
#2 Инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет
#3 Официальным названием нового коронавируса является
#4 К клиническим вариантам COVID-19 относятся: а) пневмония без дыхательной недостаточности, б) пневмония с дыхательной недостаточностью, в) сепсис, г) ОРВИ легкого течения, д) острый энтероколит
#5 В настоящее время основным источником инфекции при коронавирусной инфекции COVID-19 является
#6 Главной мерой при выявлении больного с подозрением на COVID-19 является
#7 К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относится: а) защитные очки, б) халат, в) перчатки, г) хирургическая маска или респиратор, д) резиновый фартук
#8 К неспецифическим методам лабораторной диагностики при COVID-19 относятся: а) коагулограмма, б) биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин), в) исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови, г) общий (клинический) анализ крови д) анализ кала на скрытую кровь
#9 При анамнестических данных, указывающих на вероятность инфекции, вызванной SARS-CoV-2, решение о госпитализации зависит от
#10 Возбудителем коронавирусной инфекции является
#11 Перед контактом с пациентом с признаками ОРИ врач должен
#12 Физикальное обследование пациента включает: а) оценку видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей , б) аускультацию и перкуссию легких, в) пульсоксиметрию, г) антропометрию, д) термометрию
#13 Какие СИЗ врач должен одеть перед входом в квартиру? а) хирургическая маска или респиратор, б) перчатки, в) резиновый фартук, г) защитные очки д) халат
#14 К характерным клиническим симптомам при коронавирусной инфекции относят
#15 Отягощенным по вероятности COVID-19 эпидемиологическим анамнезом является: а) передвижения внутри РФ, б) посещение пациентом в течение 14 дней до первых симптомов эпидемически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов, в) наличие у пациента тесных контактов за 14 дней до появления симптомов с лицами, подозрительными на инфицирование SARS-CoV-2, или лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно, г) проживание в сельской местности
#16 Фактор(-ы) передачи нового коронавируса: а) вода, б) пищевые продукты, в) предметы обихода, г) воздух, д) почва
#17 К какой группе патогенности относится коронавирус SARS-CoV-2?
#18 Возможные меры медикаментозной профилактики COVID-19
#19 В настоящее время основным источником инфекции при коронавирусной инфекции COVID-19 является
#20 Наиболее характерными путями передачи коронавирусной инфекции являются
#21 Средством защиты органов дыхания при заборе биоматериалов подозрительных на содержание коронавируса COVID-19 является
#22 Какие СИЗ врач должен одеть, войдя в квартиру?
Благодарю!
На 7 вопрос теста нет верного ответа!
Исправила. Все ответы верны, кроме резинового фартука