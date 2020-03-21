Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первичной медико-санитарной помощи на дому

Новый интерактивный образовательный модуль НМО с итоговым тестированием по диагностике, лечению, профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Тесты из других модулей по коронавирусу вы найдете здесь и здесь.

Все модули по коронавирусу являются обязательными для изучения на портале edu.rosminzdrav.ru для всех медицинских работников (врачей и медсестер). Пройти тренировочное тестирование, а также узнать ответы на вопросы, вы можете на этой странице.

Чтобы найти данный учебный модуль, вам нужно зайти в «Мой план» -> Кнопка «Добавить элементы» -> «Интерактивные образовательные элементы» -> в поиск ввести «COVID-19» -> Enter на клавиатуре ->выбрать из полученных результатов нужный курс по коронавирусу.