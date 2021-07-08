По соцсетям и в Whatsapp прокатилась тревожная рассылка о вымирании деревни Мотково Новосибирской области Мошковского района после прививки от коронавируса. Приведу часть сообщения здесь, обрезав персональные данные реальных людей (если вам интересно их узнать, то в интернете, вы без труда сможете сделать это):

Просьба помочь распространить данное видео , возможно это спасет кому — то жизнь !!! Видео могут удалить, скачайте , доносите, будите людей. Из Новосибирской области, Мошковский район, деревня Мотково:

— МЫ УМИРАЕМ … Со слов жительницы деревни: «У нас деревне Мотково, после прививок в тяжелейшем состоянии после прививок много семей: (ФИО потерпевших удалены администрацией сайта)» П. сделала прививку, слегла с температурой высокой, у нее пневмония двусторонняя. М. сделали прививки – полностью все в больнице. М. – все в больнице. Вся деревня, которая привилась, вся — в больнице. Которых в город увезли, назад привезли сюда, умирать. В городе мест нет. В Мошково уже их не берут, там все забито от прививок. Многие уже на грани смерти. Двоих уже похоронили.

Распространяемое видео не встраиваю на страницу, так как оно нарушает закон о персональных данных. Комментарии к ним свидетельствуют, что фамилии людей, упоминаемые в рассылке реальные, но имел ли место сам факт тяжелого состояния и смерти после прививки жителей деревни Мотково? Это мы будем выяснять и анализировать в данной статье.

Опровержение на новостном сайте Новосибирской области

Уже вышло опровержение данной информации, полный текст которого приведен на сайте Новосибирской области. Автором фейка оказалась 65-летняя жительница села Мотково. По словам редакции сайта, женщина, распространяющая видео о случаях смертей от прививки, является ярой антипрививочницей, которая полностью сочинила данную историю, записав данные реальных людей в свой фейк. Женщина раскаялась в содеянном и принесла свои извинения врачам.

От нас скрывают правду? А, что если это не фейк?

Для особо недоверчивых людей опровержения в газете не являются достаточным доказательством того, что рассылка является фейком. Попробуем призвать логику и поразмышляем над тем, могло ли это быть на самом деле?

Во-первых, чтобы подключить голову, нужно отключить эмоции, которые часто отключают здравый смысл и возможность мыслить логически. Даже если вы ярый антипрививочник, это не должно являться оправданием для подтасовывания фактов в свою пользу. Предположим, что действительно, журналисты люди подневольные, и им «пришлось скрыть правду о вымирании деревни», но противовес отмечу, что нельзя верить любой рассылке, считая её истиной в последней инстанции. Некоторые люди делают заключения на основании слухов, такие рассылки могут создавать люди с психическими заболеваниями, когнитивными нарушениями, находящиеся под действием алкоголя и прочее. Я не утверждаю, что во всех случаях это так, но не нужно забывать, что это тоже может быть с высокой долей вероятности, поэтому нельзя слепо доверять любому эмоциональному сообщению, пришедшему на Whatsapp. Почему вдруг вымерло полдеревни (или получили тяжелые осложнения) Мотково, а не любой другой. Вокруг каждого из нас уже много привитых людей, которые не получили никаких осложнений, только жители данного села из сообщения очень неудачно привились. Это также должно насторожить. В век информационных технологий практически ничего невозможно скрыть, и если эта история на самом деле произошла, то независимые журналисты и другие активные деятели вывели бы факт на широкое общественное обсуждение, что вызвало бы ожидаемый резонанс. Но пока этого нет, что лишь подтверждает ложность новости.

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