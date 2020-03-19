COVID-19: пневмонии и вирусные поражения легких тесты с ответами

Вышел новый интерактивный модуль по COVID-19 по программе НМО для врачей. Специальность «Пульмонология», дополнительная специальность «Терапия». За прохождение данного теста на портале НМО вам начислят 1 ЗЕТ. Даже, если у вас другая медицинская специальность, в существующих эпидемиологической обстановке важно знать клиническое течение и методы лечения короновирусной инфекции, возможные осложнения в виде пневмоний и других вирусных поражений лёгких.

Как найти данное образовательное мероприятие на портале НМО

авторизуйтесь на портале НМО, т.е. зайдите в личный кабинет со своим логином и паролем.

затем следуйте инструкции: Чтобы найти данный учебный модуль, вам нужно зайти в «Мой план» -> Кнопка «Добавить элементы» -> «Интерактивные образовательные элементы» -> в поиск ввести «COVID-19» -> Enter на клавиатуре ->выбрать из полученных результатов нужный курс по коронавирусу.

Данный учебный модуль по COVID-19 состоит из следующих этапов:

Предварительное тестирование (нажмите на кнопку «получить вариант», Учебные материалы, Итоговое тестирование.

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COVID-19: пневмонии и вирусные поражения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)

Результаты - #1 К методу лабораторной диагностике коронавирусной инфекции относят реакцию иммунофлуоресценции иммуноферментный анализ реакцию непрямой(пассивной) гемаглютинации пробу Кумбса полимеразную цепную реакцию #2 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является мокрота мазок из носоглотки и/или ротоглотки ликвор моча кал и рвотные массы #3 При возможности попадания брызг на лицо работника необходимы только средства защиты глаз гигиена рук, перчатки, халат, медицинская маска, средства защиты глаз гигиена рук, перчатки, халат, медицинская маска перчатки и халат гигиена рук, халат #4 Мерами профилактики, направленными на механизм передачи 2019–nCoV, являются: применение иммуномодулирующих препаратов применение противовирусных препаратов использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил личной гигиены #5 Сортировка больных заключается в излишнем скопление больных медленной сортировке пациентов размещении пациентов с ОРИ в том числе с подозрением на 2019-nCoV в плохо вентилируемые зоны ожидания игнорировании использования капельных мер предосторожности использовании капельных мер предосторожности в дополнение к стандартным #6 Острые респираторные инфекции, представляющие собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение: метапневмовирусы, вирус гриппа С, норовирусы бокавирусы, энтеровирусы, реовирусы аденовирусы, риновирусы, короновирусы тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), ближневосточный респираторный синдром, коронавирусная инфекция 2019-nCoV вирус гриппа А, риновирусы, вирус парагриппа #7 Основным профилактическим мероприятием при коронавирусной инфекции является применение противовирусных препаратов лечение больных применение иммуномодулирующих препаратов иммунизация в предэпидемический период соблюдение правил личной гигиены, ношение СИЗ #8 Наиболее быстрым и чувствительным методом лабораторной диагностики коронавирусной инфекции из верхних дыхательных путей в первые дни болезни является культивация вируса в культурах ткани исследование методом ПЦР мазков из носоглотки и ротоглотки исследование крови в парных сыворотках исследование методом аспирата из трахеи методом ПЦР исследование методом бронхоальвеолярного лаважа методом ПЦР #9 Основная мера защиты медицинского персонала при работе с лицами, инфицированными коронавирусной инфекцией, — это использование многоразового полотенца только масок халата с коротким рукавом средств инфекционной защиты вакцинация #10 Наиболее частым осложнением при коронавирусной инфекции является средний отит, синусит гайморит, ринит менингит, миокардит почечная недостаточность вирусная пневмония, ОРДС #11 При непосредственном контакте с кровью, отделяемым, другими биологическими жидкостями, слизистой или поврежденной кожей больного необходимы перчатки и халат гигиена рук, халат гигиена рук с использованием многоразового полотенца только средства защиты глаз гигиена рук, перчатки, халат, медицинская маска #12 Когда следует закончить наблюдение в эпидемическом очаге коронавирусной инфекции? немедленно после заключительной дезинфекции после введения контактировавшим с больным иммуноглобулина, или вакцины, или бактериофага после выписки больного из стационара по истечении срока максимальной инкубации у контактировавших с больным #13 Самым частым осложнением коронавирусной инфекции является менингоэнцефалит бактериальная суперинфекция кожи вирусно-бактериальная пневмония кератоконъюнктивит вирусная пневмония #14 Профилактика контактной передачи инфекции включает разрешение трогать свои глаза, нос и рот потенциально контаминированными перчатками или голыми руками возможность помещения пациента в палату вместе с пациентами с другим этиологическим диагнозом использование многоразовых СИЗ или же предназначенного только для данного пациента оборудования использование надлежащих СИЗ (перчатки, маски, защитные средства для глаз, халат с длинными рукавами) при входе в палату или при контакте с пациентом (в пределах 1 метра). Снятие СИЗ после выхода из палаты разрешение контактировать с контаминированными поверхностями, используемые при непосредственном уходе за пациентом #15 К группам риска развития осложнений при коронавирусной инфекции относятся пациенты с злокачественными новообразованиями конъюнктивитом перенесенным острым пиелонефритом поллинозом #16 Самым эффективным профилактическим мероприятием при коронавирусной инфекции является личная гигиена и СИЗ разрыв механизма и путей передачи наблюдение за контактными вакцинопрофилактика своевременное выявление заболевших #17 Под тесным контактом коронавирусной инфекции подразумевается поездка в городе не эндемичному по коронавирусной инфекции работа за 14 дней до появления симптомов медицинского учреждения, в котором находились пациенты с гриппом посещение за 7 дней до появления симптомов любого медицинского учреждения проживания в городе не эндемичному по коронавирусной инфекции непосредственное оказание мед. помощи больному с 2019- nCoV #18 Факторы предрасполагающие к тяжёлому заболеванию аллергический дерматит, алопеция возраст <50 лет, гипотиреоз, наследственные заболевания артериальная гипотензия, возраст 20-35 лет, доброкачественные новообразования сахарный диабет, злокачественные новообразования, возраст>60 лет пиодермия, возраст 30-40 лет, анемия #19 Средством защиты глаз при заборе биоматериалов подозрительных на содержание коронавируса 2019-nCoV является поляризационные очки противогаз фильтрующий солнцезащитные очки очки для защиты глаз или защитный экран маска #20 Всегда до и после контакта с больным, а также после контакта с загрязненными поверхностями или оборудованием необходимы гигиена рук с использованием многоразового полотенца только средства защиты глаз медицинская маска или марлевая маска многоразовый халат и многоразовые перчатки гигиена рук, халат #21 Мероприятия по контролю за источниками инфекции: расстояние между пациентами минимум 1 метр для разделения потоков пациентов в помещениях, где проводится сортировка не применяются перегородки плохо вентилируемые помещения, где находятся пациенты плохо вентилируемые коридоры расстояние между пациентами меньше 15 сантиметров #22 Пациент с тяжелой формой коронавирусной инфекции, осложненной вирусной пневмонией и ОРДС, должен быть госпитализирован в инфекционную больницу в изолированный бокс отделения реанимации и интенсивной терапии под наблюдение врача-инфекциониста и врача-реаниматолога палату интенсивной терапии под наблюдение врача-реаниматолога и терапевта инфекционную больницу, в отделение палатного типа под наблюдение врача инфекциониста инфекционную больницу, в боксированное отделение под наблюдение врача-инфекциониста оставлен на амбулаторном лечении с ежедневным наблюдением участкового терапевта и консультацией инфекциониста #23 К характерным клиническим симптомам при коронавирусной инфекции относят лихорадка, рыхлая, пятнистая слизистая оболочка щек, одутловатость лица, гнойное отделяемое из носа быстро нарастающие симптомы интоксикации в первые часы заболевания, слабость, миалгии повышение температуры тела, кашель, одышка болезненность в области живота, рвота, головные боли повышение температуры тела в первые сутки до максимальных цифр, рвота, сердцебиение #24 Изменения в периферической крови при коронавирусной инфекции лейкопения, повышенное содержание провоспалительных цитокинов тромбоцитоз эозинофилия лимфоцитоз, атипичные мононуклеары Завершить

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика

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