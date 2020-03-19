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COVID-19: пневмонии и вирусные поражения легких тесты с ответами

Вышел новый интерактивный модуль по COVID-19 по программе НМО для врачей. Специальность «Пульмонология», дополнительная специальность  «Терапия». За прохождение данного теста на портале НМО вам начислят 1 ЗЕТ. Даже, если у вас другая медицинская специальность, в существующих эпидемиологической обстановке важно знать клиническое течение и методы лечения короновирусной инфекции, возможные осложнения в виде пневмоний и других вирусных поражений лёгких.

Как найти данное образовательное мероприятие на портале НМО

  • авторизуйтесь на портале НМО, т.е. зайдите в личный кабинет со своим логином и паролем.
  • затем следуйте инструкции: Чтобы найти данный учебный модуль, вам нужно зайти в «Мой план» -> Кнопка «Добавить элементы» -> «Интерактивные образовательные элементы» -> в поиск ввести «COVID-19» -> Enter на клавиатуре ->выбрать из полученных результатов нужный курс по коронавирусу.

Данный учебный модуль по COVID-19 состоит из следующих этапов:

  1. Предварительное тестирование (нажмите на кнопку «получить вариант»,
  2. Учебные материалы,
  3. Итоговое тестирование.

Вы можете пройти также тесты по коронавирусной инфекции

COVID-19: пневмонии и вирусные поражения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)

Результаты

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#1 К методу лабораторной диагностике коронавирусной инфекции относят

#2 Основным видом биоматериала для лабораторного исследования является

#3 При возможности попадания брызг на лицо работника необходимы

#4 Мерами профилактики, направленными на механизм передачи 2019–nCoV, являются:

#5 Сортировка больных заключается в

#6 Острые респираторные инфекции, представляющие собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение:

#7 Основным профилактическим мероприятием при коронавирусной инфекции является

#8 Наиболее быстрым и чувствительным методом лабораторной диагностики коронавирусной инфекции из верхних дыхательных путей в первые дни болезни является

#9 Основная мера защиты медицинского персонала при работе с лицами, инфицированными коронавирусной инфекцией, — это использование

#10 Наиболее частым осложнением при коронавирусной инфекции является

#11 При непосредственном контакте с кровью, отделяемым, другими биологическими жидкостями, слизистой или поврежденной кожей больного необходимы

#12 Когда следует закончить наблюдение в эпидемическом очаге коронавирусной инфекции?

#13 Самым частым осложнением коронавирусной инфекции является

#14 Профилактика контактной передачи инфекции включает

#15 К группам риска развития осложнений при коронавирусной инфекции относятся пациенты с

#16 Самым эффективным профилактическим мероприятием при коронавирусной инфекции является

#17 Под тесным контактом коронавирусной инфекции подразумевается

#18 Факторы предрасполагающие к тяжёлому заболеванию

#19 Средством защиты глаз при заборе биоматериалов подозрительных на содержание коронавируса 2019-nCoV является

#20 Всегда до и после контакта с больным, а также после контакта с загрязненными поверхностями или оборудованием необходимы

#21 Мероприятия по контролю за источниками инфекции:

#22 Пациент с тяжелой формой коронавирусной инфекции, осложненной вирусной пневмонией и ОРДС, должен быть госпитализирован в

#23 К характерным клиническим симптомам при коронавирусной инфекции относят

#24 Изменения в периферической крови при коронавирусной инфекции

Завершить

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика

Учебное пособие от «28» февраля 2020, одобренное Академией постдипломного образования ФГБУ «ФНКЦ ФМБА России» поможет вам успешно сдать тесты по инфекции COVID-19. Ознакомьтесь с ним:

 

2 Comments

  2. Gayane Shaginyan

    Благодаря этим вопросов я проверяла свои знания о коронавирусе, какие меры предосторожности соблюдать ( и т д ).

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