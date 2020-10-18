Азитромицин при коронавирусе. Отзывы, схема приема, видео

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Прием азитромицина при коронавирусе может привести к инфаркту
На известном новостном сайте Казахстана в конце сентября была опубликована громкая статья о том, что прием азитромизина при коронавирусе Covid-19 может давать серьёзные осложнения, вплоть до инфаркта. Вот ссылка на статью. Видео из этой новости стало вирусным, и его рассылают по Whatsapp, вы можете его просмотреть в начале данной статьи. Давайте вместе размышлять, основываясь на зарубежные источники и исследования, а также проанализируем российские рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, и узнаем, стоит ли пить азитромизин при Covid-19.
Инструкция азитромицина
Как и любой лекарственный препарат, азитромицин небезопасен и должен применяться только по назначению врача. Азитромицин — это антибиотик из группы макролидов, широкого спектра действия (т.е. обладает антимикробной активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий).
Действующее вещество
Азитромицина дигидрат (Azithromycin dihydrate).
Этот основной компонент лекарство, как уже было сказано, относится к группе макролидов-азалидов. Это бактериостатический препарат, т.е. он подавляет рост микробной флоры, а не убивает её. Механизм действия — подавления синтеза белка микробной клетки, благодаря чему замедляется рост и размножение бактерий. Лишь в высокой дозе данный антибиотик оказывает бактерицидное действие (убивает микробы).
Как мы видим, азитромицин действует только на бактерии, и совсем не «убивает» вирусы. Конкретно об активности против новой коронавирусной инфекции и говорить не приходится. Так зачем же назначают азитромицин при коронавирусе? Прежде всего для лечения и профилактики бактериальных осложнений. Но к этому вопросу мы еще вернемся, анализируя методические рекомендации и зарубежные исследования.
Вред азитромицина
У азитромицина огромное количество побочных эффектов. Переписывать инструкцию не буду, укажу лишь самые яркие из них:
- аллергические реакции,
- кандидоз,
- нарушения зрения и слуха,
- ощущения сердцебиения,
- понижение артериального давления,
- аритмия,
- диарея (очень часто), тошнота (чато), рвота, боль в животе,
- гепатит,
- кожная сыпь,
- отеки, астения (слабость) и другие.
Как мы видим, данный антибиотик не самый безобидный препарат, и об этом сказано, как на сайте www.ktk.kz, так и в инструкции к препарату. Но данные осложнения развиваются, в основном не более, чем 10% случаев. Поэтому азитромицин, как и любой другой препарат должен применяться только по назначению врача.
Сочетания с другими препаратами
В данном случае, при лечении коронавирусной инфекции Covid-19, нас интересует сочетание азитромицина с гепарином, так как гепарин часто назначают в госпиталях. На сайте ktk.kz заявляет, ссылаясь на американских ученых, что азитромицин нельзя сочетать с препаратами, разжижающими кровь. Подтверждения в инструкции к препарату я не нашла. Вот, что сказано про сочетание азитромицина с антикоагулянтами непрямого действия (это и есть гепарин, фраксипарин, клексан):
В фармакокинетических исследованиях азитромицин не влиял на антикоагулянтный эффект однократной дозы варфарина, принимаемого здоровыми добровольцами. Сообщалось о потенцировании (прим. автора, усилении) антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и антикоагулянтов непрямого действия (производные кумарина).
Из инструкции ясно лишь одно — неизвестно, как сочетаются азитромицин с гепарином и его производными, так как в аннотации речь идет лишь о производных кумарина, к которым гепарин не относится.
Как выписать Азитромицин (рецепт на латинском)
Данная информация предназначена только для врачей!
Рецепт на Азитромицин выписывается на специальном бланке формы 107-1/у
Схема приема
Азитромицин против коронавируса назначают по следующей схеме:
Азитромицин 500 по 1 таблетке 1 раз в день №6. Это значит, что в дозировке 500 мг, этот препарат применяют по одной таблетке один раз в день 6 дней. На курс уходит 2 упаковки по 500 мг.
Если же вы купите в аптеке азитромицин 250, то его вам нужно будет принимать по 2 таблетки 1 раз в день. Так вы достигнете дозировки в 500 мг.
Зарубежные исследования
Как я вам и обещала, приведу ссылки на зарубежные исследования, которые оценивали влияние азитромицина на лечение Covid-19.
Так, в журнале Ланцет опубликована статья, где описывается результат исследования при лечении Covid-19 при помощи азитромицина. Ссылка на статью.
Исследования:
- Ремо Фуртадо и его коллеги сообщили о первичных результатах открытого рандомизированного исследования, оценивающего влияние азитромицина, в качестве дополнения к стандарту лечения тяжелого течения коронавируса. В исследовании приняли участие 447 взрослых участников (в возрасте> 18 лет) в нескольких больницах Бразилии, примерно треть из которых составляли женщины. Всего за участниками наблюдали в течение 29 дней. Фуртадо и его коллеги не обнаружили положительного влияния азитромицина на клинический исход заболевания.
- Второе исследование, которое упомянуто на той же странице, было проведено Alexandre B. Cavalcanti, M.D., Ph.D., Fernando G. Zampieri и другими учеными. Они применяли азитромицин для лечения легкого и средней тяжести течения коронавирусной инфекции. Рандомизацию прошли 667 пациентов; 504 пациента имели подтвержденный Covid-19. Среди пациентов, госпитализированных с Covid-19 легкой или средней степени тяжести, использование гидроксихлорохина, отдельно или с азитромицином, не улучшило клинический статус через 15 дней по сравнению со стандартным лечением.
Мнение ВОЗ
Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения COVID-19?
Ответ Всемирной организации здравоохранения: антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекций, а заболевание Covid-19 вызвано вирусом. Источник: сайт ВОЗ.
Российские методические рекомендации лечения Covid-19
Как вы видите, в настоящее время, согласно российским рекомендациях, азитромицин выделен в группу этиотропных препаратов (влияющих на возбудителя) и рекомендован к лечению больных коронавирусом, но с оговоркой, что применение данных препаратов не позволяет сделать однозначный вывод об эффективности/неэффективности. Это значит, что ученые и врачи признают тот факт, что лечение Covid-19 еще пока не разработано, но опираясь на клинический опыт, рекомендуют включать в лечение азитромицин.
В то же время, в полной версии методических рекомендаций отмечено, что «в небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего«.
В любом случае, не стоит заниматься самолечением, опирайтесь на знания и опыт врачей. Будем вместе бороться с новой неизведанной инфекцией.