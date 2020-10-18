Азитромицин при коронавирусе. Отзывы, схема приема, видео

Прием азитромицина при коронавирусе может привести к инфаркту

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На известном новостном сайте Казахстана в конце сентября была опубликована громкая статья о том, что прием азитромизина при коронавирусе Covid-19 может давать серьёзные осложнения, вплоть до инфаркта. Вот ссылка на статью. Видео из этой новости стало вирусным, и его рассылают по Whatsapp, вы можете его просмотреть в начале данной статьи. Давайте вместе размышлять, основываясь на зарубежные источники и исследования, а также проанализируем российские рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, и узнаем, стоит ли пить азитромизин при Covid-19.

Инструкция азитромицина

Как и любой лекарственный препарат, азитромицин небезопасен и должен применяться только по назначению врача. Азитромицин — это антибиотик из группы макролидов, широкого спектра действия (т.е. обладает антимикробной активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий).

Действующее вещество

Азитромицина дигидрат (Azithromycin dihydrate).

Этот основной компонент лекарство, как уже было сказано, относится к группе макролидов-азалидов. Это бактериостатический препарат, т.е. он подавляет рост микробной флоры, а не убивает её. Механизм действия — подавления синтеза белка микробной клетки, благодаря чему замедляется рост и размножение бактерий. Лишь в высокой дозе данный антибиотик оказывает бактерицидное действие (убивает микробы).

Согласно инструкции, к Азитромицину чувствительны следующие микроорганизмы: Грамположительные Стафилококк золотистый,

Певмококк (streptococcus pneumoniae),

пиогенный стрептококк. Грамотрицательные гемофильная палочка (haemophilus influenzae, haemophilus parainfluenzae),

легионелла,

Моракселла катаралис,

пастеурелла,

нейссерия

Анаэробы Клостридии,

фузобактерии,

Другие микроорганизмы Хламидии,

микоплазмы,

бореллия

Как мы видим, азитромицин действует только на бактерии, и совсем не «убивает» вирусы. Конкретно об активности против новой коронавирусной инфекции и говорить не приходится. Так зачем же назначают азитромицин при коронавирусе? Прежде всего для лечения и профилактики бактериальных осложнений. Но к этому вопросу мы еще вернемся, анализируя методические рекомендации и зарубежные исследования.

Вред азитромицина

У азитромицина огромное количество побочных эффектов. Переписывать инструкцию не буду, укажу лишь самые яркие из них:

аллергические реакции,

кандидоз,

нарушения зрения и слуха,

ощущения сердцебиения,

понижение артериального давления,

аритмия,

диарея (очень часто), тошнота (чато), рвота, боль в животе,

гепатит,

кожная сыпь,

отеки, астения (слабость) и другие.

Как мы видим, данный антибиотик не самый безобидный препарат, и об этом сказано, как на сайте www.ktk.kz, так и в инструкции к препарату. Но данные осложнения развиваются, в основном не более, чем 10% случаев. Поэтому азитромицин, как и любой другой препарат должен применяться только по назначению врача.

Сочетания с другими препаратами

В данном случае, при лечении коронавирусной инфекции Covid-19, нас интересует сочетание азитромицина с гепарином, так как гепарин часто назначают в госпиталях. На сайте ktk.kz заявляет, ссылаясь на американских ученых, что азитромицин нельзя сочетать с препаратами, разжижающими кровь. Подтверждения в инструкции к препарату я не нашла. Вот, что сказано про сочетание азитромицина с антикоагулянтами непрямого действия (это и есть гепарин, фраксипарин, клексан):

В фармакокинетических исследованиях азитромицин не влиял на антикоагулянтный эффект однократной дозы варфарина, принимаемого здоровыми добровольцами. Сообщалось о потенцировании (прим. автора, усилении) антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и антикоагулянтов непрямого действия (производные кумарина).

Из инструкции ясно лишь одно — неизвестно, как сочетаются азитромицин с гепарином и его производными, так как в аннотации речь идет лишь о производных кумарина, к которым гепарин не относится.

Как выписать Азитромицин (рецепт на латинском)

Данная информация предназначена только для врачей!

Рецепт на Азитромицин выписывается на специальном бланке формы 107-1/у

Rp.: Azithromycini 500 mg

D.t.d. N 6 in tab.

S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.

Схема приема

Азитромицин против коронавируса назначают по следующей схеме:

Азитромицин 500 по 1 таблетке 1 раз в день №6. Это значит, что в дозировке 500 мг, этот препарат применяют по одной таблетке один раз в день 6 дней. На курс уходит 2 упаковки по 500 мг.

Если же вы купите в аптеке азитромицин 250, то его вам нужно будет принимать по 2 таблетки 1 раз в день. Так вы достигнете дозировки в 500 мг.

Зарубежные исследования

Как я вам и обещала, приведу ссылки на зарубежные исследования, которые оценивали влияние азитромицина на лечение Covid-19.

Так, в журнале Ланцет опубликована статья, где описывается результат исследования при лечении Covid-19 при помощи азитромицина. Ссылка на статью.

Исследования:

Ремо Фуртадо и его коллеги сообщили о первичных результатах открытого рандомизированного исследования, оценивающего влияние азитромицина, в качестве дополнения к стандарту лечения тяжелого течения коронавируса. В исследовании приняли участие 447 взрослых участников (в возрасте> 18 лет) в нескольких больницах Бразилии, примерно треть из которых составляли женщины. Всего за участниками наблюдали в течение 29 дней. Фуртадо и его коллеги не обнаружили положительного влияния азитромицина на клинический исход заболевания. Второе исследование, которое упомянуто на той же странице, было проведено Alexandre B. Cavalcanti, M.D., Ph.D., Fernando G. Zampieri и другими учеными. Они применяли азитромицин для лечения легкого и средней тяжести течения коронавирусной инфекции. Рандомизацию прошли 667 пациентов; 504 пациента имели подтвержденный Covid-19. Среди пациентов, госпитализированных с Covid-19 легкой или средней степени тяжести, использование гидроксихлорохина, отдельно или с азитромицином, не улучшило клинический статус через 15 дней по сравнению со стандартным лечением.

Мнение ВОЗ

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения COVID-19?

Ответ Всемирной организации здравоохранения: антибиотики предназначены для лечения бактериальных инфекций, а заболевание Covid-19 вызвано вирусом. Источник: сайт ВОЗ.

Российские методические рекомендации лечения Covid-19

Как вы видите, в настоящее время, согласно российским рекомендациях, азитромицин выделен в группу этиотропных препаратов (влияющих на возбудителя) и рекомендован к лечению больных коронавирусом, но с оговоркой, что применение данных препаратов не позволяет сделать однозначный вывод об эффективности/неэффективности. Это значит, что ученые и врачи признают тот факт, что лечение Covid-19 еще пока не разработано, но опираясь на клинический опыт, рекомендуют включать в лечение азитромицин.

В то же время, в полной версии методических рекомендаций отмечено, что «в небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего«.

В любом случае, не стоит заниматься самолечением, опирайтесь на знания и опыт врачей. Будем вместе бороться с новой неизведанной инфекцией.